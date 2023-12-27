Parasite.. لغز حول وفاة بطل فيلم "طفيلي" الكوري لي سون كيون

ياسر رشاد - القاهرة -

Parasite .. النجم الكوري الجنوبي لي سون كيون بطل فيلم باراسايت "طفيلي" صدم جماهير الوطن العربي والعالمي بعد إعلان خبر انتحاره اليوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر، قبل أن يشاهد أخر أعماله الفنية المسلسل القصير Law Money.

وفاة بطل فيلم Parasite

ووفق لوسائل الإعلام العالمية فقد عثرت السلطات بالعاصمة الكورية الجنوبية "سيول" على الفنان"لي سون كيون"، أحد أبطال فيلم باراسايت الحائز على أربع جوائز أوسكار من بينهم أفضل فيلم بـ2020، متوفيًا في سيارة داخل حديقة بوسط سيول، في حوالى الساعة 10:30 صباح اليوم الأربعاء بعد بلاغ عن اختفائه حيث كانت الشرطة تبحث عنه بعد أن أبلغت عائلته أنه كتب رسالة انتحار وغادر المنزل في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأصبح وفاة النجم الكوري الجنوبي لي سون كيون بطل فيلم Parasite البالغ من العمر 48 عامًا، لغز كبير لم يتم اكتشافه حتى الآن وينتظر جمهور بمختلف دول العالم كشف القصة وراء رحيله المفاجئ فهل هو انتحار أم أمر أخر.

وكان يواجه بطل فيلم Parasite "طفيلي" تحقيقا حول اشتباهه بتعاطي للماريجوانا وغيرها من المخدرات في منزل نادلة تعمل في أحد حانات سيول، واستجوبته الشرطة خلال العام، ثلاث مرات، كان آخرها يوم السبت الماضي، وادعى وقتها الممثل الكوري في التحقيقات، أنه ضحية ابتزاز من قبل شخص آخر يجري التحقيق معه وخسر مئات الآلاف من الدولارات بسبب الابتزاز، ولم يكن على علم بما يتناوله.

ووفق لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية فإن "لي" وقتها أصر على ضرورة استخدام اختبار كشف الكذب في التحقيق لتحديد الحقيقة بينه وبين النادلة، والتي ورد أنها أبلغت الشرطة أن الممثل تعاطى المخدرات في منزلها عدة مرات.

وكانت نتيجة تحاليل التعاطي الخاصة بالفنان الكوري الراحل سلبية أي أنه لم يتناول أي مخدر .

يذكر أن الفنان الكوري الجنوبي الراحل "لي سون كيون"، ذاع صيته عالميًا بعد فوز فيلمه "Parasite" بجائزة الأوسكار 2020، في أربع فئات هم (أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم روائي عالمي).

فيما رحل الفنان الكوري بعد انتهائه من تصوير أخر اعماله المسلسل القصير Law Money ، المكون من 16 حلقة، خلال الفترة الأخيرة ولم يتم الإعلان عن موعد عرضه، وذلك وفقا لـ موقع IMDB.