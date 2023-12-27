3 ساعات متواصلة .. روبي تستحوذ على المركز الأول على يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل الفنانة روبي سيطرتها بأغنيتها الجديدة “3 ساعات متواصلة”، على المركز الأول في قائمة الاكثر مشاهدة على يوتيوب، خلال اليوم الخامس من طرحها.

تفاصيل أغنية روبي الجديدة 3 ساعات متواصلة

حققت أغنية روبي 3 ساعات متواصلة أكثر من 600 ألف مشاهدة، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وتقول كلماتها "

ما تيجي حبه نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا و ياما في امورنا اتحشر ما تيجي حبه نستريح من العناء نطفى نار الاشتياق عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصلة .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله اول ساعه هرسيك تاني ساعه هسرح بيك تالت ساعه هوديك و هلف العالم بيك وعلى عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا بس مكسوفة على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا عليك ملهوفه ما تيجي سنه و اجي سنه نصطفي المشاكل تختفي كل ليله بشمعدان العمر شمعه بتنطفى يلا بينا نخلع من الهموم الضيقه محبوسين ليه في شرنقه ماله بحر اسكندريه ماله بحر الغردقه تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله اول ساعه هروقك تاني ساعه هشوقك تالت ساعه هدوقك ازاي قلبي بيعشقك على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا ياولا ياولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله

أثارت أغنية روبي 3 ساعات متواصلة حالة كبيرة من الجدل والنقد لجرأة كلماتها وطريقة غناؤها الخاصة بروبي، الأمر الذي وضعها صناعها في مأزق، وتحدث الشافعي عن الأغنية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب قائلًا:"الناس بتجيب جزء من الأغنية ومش بتجيب بقيت الأغنية، لا توجد أي كلمة في هذا الجزء فيها إيحاءات، إلا لو شخص عايز يفكر كده، ولا كلمة أروقك أو أشوقك أو أدوقك فيها إيحاءات، وإذا كانت كلمة أدوقك أكثر كلمة الناس اتكلمت عليها فأحمد شفيق كامل قالها في أغنية إنت عمري لأم كلثوم "دوق معايا الحب دوق"، ونجاة غنت في أغنية لمرسي جميل عزيز دوق 3 مرات، أنا كتبتها مرة واحدة فقط، لكن اللي عايز يفكر شمال هيفكر".