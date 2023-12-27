حائز على الأوسكار.. انتحار نجم كوري شهير بطريقة مثيرة

توفي الممثل الكوري لي سون كيون، نجم فيلم “طفيلي”، عن عمر يناهز 48 عامًا، بعد أن انتحر في سيارته في مدينة سيول في كوريا الجنوبية.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، عُثر على كيون وهو فاقد للوعي في سيارته، إلى جانب قالب من الفحم، ما يشير إلى أنه ربما تسمم بأول أكسيد الكربون.

وأفاد أحد شهود العيان أن كيون لم ينقل إلى المستشفى لأنه كان قد توفي بالفعل.

وكانت عائلة كيون قد أبلغت عن فقدانه، بعد أن ترك رسالة تشير إلى نيته الانتحار.

وقبل وفاته، كان كيون قد خضع للتحقيق من قبل الشرطة ثلاث مرات، بعد الاشتباه في تعاطيه المخدرات.

ووفقًا لموقع “بيج 6″، أفاد شهود عيان أن كيون تعاطى المخدرات عدة مرات هذا العام، آخرها في منزل مضيفة تعمل في حانة راقية في سيول.

ويبدو أن كيون كان يخشى من عقوبة السجن، ففي حال ثبتت إدانته بانتهاك قوانين المخدرات في كوريا الجنوبية، فقد يواجه عقوبة تصل إلى 14 عامًا.

يذكر أن كيون حصد شهرة واسعة بعد مشاركته في فيلم “طفيلي”، الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم عام 2020.