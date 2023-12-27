شاهد النجمة التركية هاندا أرتشيل تتحدث العربية في الرياض

أثناء زيارتها إلى معرض “لافيرن” في الرياض، أعربت النجمة التركية هاندا أرتشيل عن إعجابها بكلمة “حبيبي” في اللغة العربية، واصفة إياها بأنها “كلمة جميلة ومعبرّة”. كما أشادت أرتشيل بالقهوة السعودية، قائلة إنها “لذيذة للغاية”.

وشارك حساب “لافيرن” على “إنستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه هاندا وهي تتحدث بعض الكلمات العربية، مثل “صباح الخير”، “أهلاً وسهلاً”، “مساء الخير”، بالإضافة إلى كلمة “حبيبي” و”مرحباً بنات، أنا هاندي”.

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