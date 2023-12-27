بالفيديو والصور: الكشف عن تمثال ضخم لشاكيرا في كولومبيا بحضور والديها

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طالما أعربت النجمة الكولومبية شاكيرا عن فخرها بمسقط رأسها بارانكويلا، وفي تقدير لإنجازاتها الفنية والخيرية، قررت المدينة تخليد ذكراها بتمثال برونزي يبلغ ارتفاعه 6.2 متر.
أقيم حفل خاص في 27 ديسمبر/ كانون الأول، لكشف النقاب عن التمثال بحضور والدي شاكيرا، أشقائها، وعمدة المدينة.
يصور التمثال شاكيرا وهي تقوم بحركاتها الشهيرة، وتتضمن اللوحة التي ترافق التمثال عبارات تمجيد لمسيرتها الفنية والخيرية، منها: “قلب يؤلف، وورك لا يكذب، موهبة لا مثيل لها، صوت يحرك الجماهير وأقدام تسير من أجل خير الأطفال والإنسانية”.
ترمز حركة الورك التي تقوم بها شاكيرا إلى الرقص الشرقي، والذي يمثل في الثقافة الكولومبية أمواج البحر والنهر، بينما تمثل الأذرع المرفوعة والأيدي المتشابكة عموديًّا بلوغ السمو.
صمم التمثال الرسام الألماني ديتر بات، وأشرف على صناعته الفنان الكولومبي ينو ماركيز، بدعم من الطلاب وخريجي مدرسة المنطقة للفنون.
التمثال مصنوع من رقائق حديدية يصل وزنها لستة أطنان، وتم وضعه في ممشى بارانكويل، الذي سيضم لاحقًا حديقة وملاعب رياضية.
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