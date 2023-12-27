شاهد هيا الشعيبي تنشر جزء من صورة ابنتها وتعلق على لون بشرتها

شاركت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، صورًا لأبنتها على وسائل التواصل الاجتماعي، لتؤكد جمالها، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا.

ظهرت الشعيبي في مقطع فيديو وهي تقول مازحة: “بناتي كلهم بيض ولا أحد أسمر علي، الأبو يحبني.”

واختتمت حديثها بالضحك، قائلة: “ما أبي أظهرها والله مرة أخاف عليها.”

لقي المقطع تفاعلًا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن حبهم الشديد للفنانة.