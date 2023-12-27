شاهد هيا الشعيبي تنشر جزء من صورة ابنتها وتعلق على لون بشرتها

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شاركت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، صورًا لأبنتها على وسائل التواصل الاجتماعي، لتؤكد جمالها، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا.
ظهرت الشعيبي في مقطع فيديو وهي تقول مازحة: “بناتي كلهم بيض ولا أحد أسمر علي، الأبو يحبني.”
واختتمت حديثها بالضحك، قائلة: “ما أبي أظهرها والله مرة أخاف عليها.”
لقي المقطع تفاعلًا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن حبهم الشديد للفنانة.
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