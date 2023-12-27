شاهد نيف السيد يعلم فتيات روسيات الرقص الخليجي

شارك مشهور التواصل الاجتماعي نيف السيد فتيات روسيات في رقصة خليجية، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. ظهر السيد في الفيديو وهو يعلم الفتيات الرقص على أنغام خليجية، بينما كانت الفتيات يتفاعلن معه بحماس.

أثار المقطع انتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رأوا أن السيد كان يستغل الفتيات في الترويج لنفسه.

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