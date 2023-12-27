شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يقع في حب ابنة صديقه سلمى أبو ضيف في برومو "ليه تعيشها لوحدك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" أمس البرومو التشويقي الرسمي للعمل، المقرر طرحه في السينمات المختلفة 3 يناير المقبل.

وسيطرت الدراما والرومانسية والموسيقى على المشاهد المختلفة للبرومو التشويقي، كما شهد البرومو أيضا ظهور علاقة حب تجمع بين شريف منير وابنة صديقه سلمى أبو ضيف رغم فارق السن الكبير بينهما، وسط رفض والدها، فضلا عن مرض خالد الصاوي وعودة شريف منير من السفر.

ويدور فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، بطولة خالد الصاوي وشريف منير، في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

"ليه تعيشها لوحدك" بطولة خالد الصاوي، شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.