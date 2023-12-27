عمرو سعد: أنا لو أعرف أغني كنت قعدت أحمد سعد بالبيت

كشف عمرو سعد أنه يحاول إقناع شقيقه الفنان أحمد سعد لتقديم عمل سينمائي كوميدي معلقًا: “أخف دم”.

عمرو أعرب عن فخره وسعادته بما وصل اليه أحمد وأكمل : “نحن منسمع أحمد سعد في كل حتة وفخور بكل اللي بقدمه ومزيد من النجاح واستنوا منه مفاجآت”.

وحول إمكانية أن يقدم ديو غنائي معه قال عمرو: “أنا لو أعرف أغني كنت سبته، كنت قعدتو بالبيت وطلعت أنا أغني” ولكن لم يستبعد من تقديم دور مطرب. مشيراً إلى أنه يفكر بالسينما ويمكن أن يغني في الشخصية التي يقدمها.

وختم عمرو اللقاء ضمن برنامج “سينماتك” بقوله أن هذا العام هو عام سينمائي بامتياز فهو سينتهي قريباً من تصوير فيلم “الغربان” من إخراج ياسين حسن ويستعد لتقديم فيلم مع المخرج محمد سامي.