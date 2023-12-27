ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة السورية نسرين طافش على الجمهور بعدة صور من كواليس تصوير فيلم "منقدر ظروفك"، برفقة فريق العمل، كاشفة عن أجواء التصوير.

وعلقت نسرين قائلة: "كواليس فلم (بنقدر ظروفك) مع نجوم العمل".

وظهر الممثل أحمد الفيشاوي مع نسرين طافش في عدة صور، من بينها صورة وهو يقبلها على رأسها.

وكانت نسرين طافش قد شاركت الجمهور صور ومقاطع فيديو لها من كواليس تصوير فيلم "بنقدر ظروفك" الذي تشارك فيه مع الممثل المصري أحمد الفيشاوي، وحمست الجمهور لمشاهدة الفيلم، من خلال الكشف عن ملامح شخصيتها فيه، حيث علقت بالقول: "موحة (سماح)، فلم (بنقدر ظروفك)، تأليف : سمير النيل، إخراج : أيمن مكرم".

والفيلم من تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وبطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة.

كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش تطل من كواليس "منقدر ظروفك" وأحمد الفيشاوي يقبلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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