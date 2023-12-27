بالفيديو- رئيس الوزراء البريطاني يثير الجدل بسخريته من الأمير هاري

ميرنا وليد - بيروت - نشر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مقطع فيديو تهنئة له بمناسية عيد الميلاد، وأثار هذا الفيديو جدلاً كبيراً إذ اعتبر البعض أنه يتضمن عبارات سخرية من الأمير هاري.



وهنأ ريشي متابعيه بالعيد، بمقطع فيديو بدأه بمزحة تشير إلى أنه بمفرده في مقر إقامته بشارع "10 داونينغ ستريت"، ويستمتع بالهدوء، وفجأة يرتفع صوت الموسيقى والرقص، ثم يحتضن هرّه الشهير "لاري".

وقال سوناك في الفيديو: "المكتب الصحفي رقم 10. آه هاري، عفواً أنت تطلب الرقم الخطأ"، وأغلق الهاتف ليتابع أمسيته الميلادية.

اعتبر البعض هذه اللقطة في الفيديو سخرية من الأمير هاري، بينما أثار إعجاب المؤيدين للأسرة المالكة البريطانية، وعلقوا على الفيديو معبرين عن "السعادة" التي أدخلها رئيس الوزراء البريطاني إلى قلوبهم بـ "تهكمه على الأمير هاري".

وتساءل آخرون عما إذا كان المقصود بهاري هو الأمير هاري، أو الصحافي البريطاني هاري كول، إذ سبق واتهم الصحافي بتسريب رقم الهاتف الخلوي الخاص برئيس الوزراء البريطاني.

