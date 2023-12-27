بالفيديو- نسرين طافش تشعل حماس الجمهور وتكشف عن كواليس "بنقدر ظروفك"

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة السورية نسرين طافش حماس الجمهور لأحدث اعمالها وهو فيلمها القادم "بنقدر ظروفك" إلى جانب الممثل المصري أحمد الفيشاوي، حيث شاركت مع الجمهور مقاطع فيديو عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي كشفت فيها كواليس تصوير بعض المشاهد بالإضافة إلى صور تجمعها بالفيشاوي و علقت قائلةً: "كواليس فلم (بنقدر ظروفك) مع نجوم العمل تأليف : سمير النيل ، إخراج : أيمن مكرم، مع مجموعة من النجوم المتألقين، احمد الفيشاوي،مي سليم، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، ابرام سمير، طاهر ابو ليلة، مع كوكبه من نجوم الكوميديا".



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