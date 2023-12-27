ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية ناهد السباعي، انضمامها لمسلسل "محارب"، المقرر عرضه خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، لتنهي بذلك حدادها على والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي.

وشاركت ناهد السباعي متابعيها، صورة جمعتها بالممثل حسن الرداد، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "بسم الله توكلنا على الله".

ويضم مسلسل محارب عدداً من الممثلين، من بينهم حسن الرداد، كريم عفيفي، ماجد المصري ونرمين الفقي وتامر عبد المنعم، إخراج شيرين عادل وتأليف محمد سيد بشير، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي.

يذكر أن المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي توفيت في 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري، عن عمر يناهز 73 عاماً، ونعت ناهد السباعي والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة، وقالت: "توفيت على رحمة الله أمي وكل حياتي".

كما استذكرت ناهد السباعي والدتها مؤخراً رسالة مؤثرة قالت فيها: "وداعاً الفريدة وداعاً للهانم كنتي خير خلف لخير سلف. سيبتيني لوحدي قوي يا ماما مفيش حاجة ليها معني من غيرك انت عمري كله وحياتي كلها كانت ليكي و معاكي اللهم اغفر لأمي و ارحمها إنا لله وإنا إليه راجعون".



كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة والدتها.. أول قرار من ناهد السباعي وهذا ما ستفعله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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