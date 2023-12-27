وفاة الفنان الكوري لي سون كيون عن عمر 48 عاماً وسط شائعات عن انتحاره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفي الفنان الكوري لي سون كيون "Lee Sun-kyun"، اليوم الأربعاء، إثر العثور عليه وسط حديث عن انتحاره بجرعة زائدة من المخدرات.

وكان النجم الكوري، الذي لعب دور البطولة في فيلم "Parasite" الحائز على عدة جوائز أوسكار، قيد التحقيق بشأن تعاطيه المخدرات بشكل غير قانوني.

وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، ذكرت أنه تم العثور على "لي" ميتاً داخل سيارة بحديقة في سيول صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، كما قالت أن زوجته أبلغت الشرطة بأنه غادر المنزل وأنها عثرت على ما يُشبه رسالة انتحار.

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