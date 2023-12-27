سامح الصريطي: "دخلت بيت حنان وكنت جايب لها بقدونس زي روميو"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان سامح الصريطي كواليس تقدمه للزواج من المطربة حنان، بعد فترة صداقة ربطت بينهما لحوالي أربع سنوات ونصف.

وقال سامح الصريطي خلال استضافتهما في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عبر قناة dmc: "في الفترة الأخيرة شعرت بدرجة قرب شديد جدا من حنان، وأن نفس الإحساس الذي بداخلي بداخلها أيضا".

وأضاف: "إحنا كنا بنتعامل كأصدقاء وإخوات، لكن في شيء آخر بدأ يتسلل، فقلت لها مش فاضل غير إننا نتزوج".

وتابع: "لقيت دعوتها ليا على الغدا في بيتهم وحضور ابنها هشام فرصة مناسبة، ودخلت وأنا شايل البقدونس ورا ظهري زي روميو، وعايز أقول لها أنا فاكر كويس إنك بتحبي البقدونس".

وأكمل الصريطي: "اتقفنا إننا نعيش حياتنا بعيدًا عن الأضواء، ونعيش في الظل".

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