ابنة محمد متولي تتذكره بكلمات مؤثرة.. "محتاجاه أكتر من أي وقت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تذكرت سمر، ابنة الفنان الراحل محمد متولي والدها بكلمات مؤثرة، مع اقتراب حلول ذكرى وفاته التي توافق يوم 17 فبراير المُقبل.

ونشرت سمر صورة تجمعها بوالدها، عبر حسابها الشخصي بموقع"فيسبوك"، وعلقت:" عارفه إن الناس مش بتحب تشوف مشاعر حزن وكأبه ..بس أنا بابي وحشني أوي وكل ما بتقرب ذكرى وفاته بحس إني محتاجاه أكتر وأكتر وبحس أكتر إني لوحدي من غيره يمكن عشان هو كان مالي حياتي جدا وكان مصدر الأمان والحب والحياة والسعادة ليا وكان أب حنين، ده غير إنه الفنان الكبير محمد متولي …مش ناس كتير بتفهم حجم الوجع بس هو بجد كبير أوي ومش أي حاجه بقت بتفرحني بسهوله، اتعلمت كتير اوي من بعدك، الله يرحمك يا حبيبي".

يذكر أن الفنان محمد متولي رحل عن عالمنا في 17 فبراير 2018، ومن أشهر أعماله: طيور الشمس، لدواعي أمنية، زمن عماد الدين، جراح العمر، أوراق مصرية، لقاء السحاب، زهرة في الأرض، المصراوية.

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