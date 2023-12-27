ياسمين صبري وداليا مبارك بنفس الفستان والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة السعودية داليا مبارك مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت داليا مبارك في الفيديو مرتدية "فستان" لونه أزرق، ولاحظ الجمهور أنه نفس الفستان الذي سبق وارتدته الفنانة ياسمين صبري خلال حضورها حفل Women In Cinema ضمن فعاليات الدورة الثالثة من "مهرجان البحر الأحمر السينمائي".

وعلقت داليا مبارك على الفيديو :"أنا مستعدة لـ 2024".

وكانت الفنانة ياسمين صبري نشرت صورًا لها بنفس الفستان، 5 ديسمبر الجاري، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ولكن لونه يختلف عن لون فستان الفنانة داليا مبارك.

وانهالت تعليقات الجمهور على صور ياسمين صبري وجاءت كالتالي:"القمر الإسكندراني، تستاهلي لقب جورجينا، سوسو القمر، يلبقلك الدلع، جميلة كالعادة، الملكة، شعرك جميل".

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية مشاركتها ببطولة فيلم "البعبع" مع الفنان أمير كرارة، والذي عُرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

كما عُرض لـ ياسمين صبري مؤخرًا، فيلم "أبو نسب" والذي تشارك بطولته مع الفنان محمد إمام، ويجمعهما للمرة الثالثة بعد "جحيم في الهند"، و "ليلة هنا وسرور".

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

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