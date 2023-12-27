"أبو نسب".. يتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر و"شماريخ" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدر فيلم "أبو نسب" إيرادات شباك التذاكر، مع القرب من حلول العام الجديد 2024.

وحقق فيلم "أبو نسب" للفنان محمد إمام، أمس الثلاثاء، إيرادات وصلت إلى 1.195.659 جنيهًا، متصدرًا المركز الأول في شباك التذاكر.

"أبو نسب" تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، حاتم صلاح، علاء مرسي، هالة فاخر، وفاء عامر، محمد لطفي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

جاء فيلم "شماريخ" بطولة الفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، في المركز الثاني محققًا إيرادات بقيمة 351.653 جنيهًا.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعددٌ من ضيوف الشرف منهم: محمد ثروت، هدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

أما فيلم "فوي فوي فوي" في المركز الثالث بقيمة إيرادات 16.284 جنيهًا، من تأليف وإخراج عمر هلال، وبطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

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