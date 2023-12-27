في ذكرى وفاة يوسف فخر الدين.. أصُيب بحالة اكتئاب بسبب هذه الفنانة وشقيقته وصفته بأنه "عبيط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الـ21 لوفاة الفنان يوسف فخر الدين، الذي رحل عن عالمنا في 27 ديسمبر 2002.

يوسف فخر الدين ولد 15 يناير 1935 لأب مصري وأم مجرية.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز المعلومات عن يوسف فخر الدين:

- شارك في بدايته في فيلم "رحلة غرامية" مع شقيقته مريم فخر الدين.

- قدم بعدها فيلم "حماتى ملاك" وعدد آخر من الأفلام مثل "صراع الجبابرة"، و"الثلاثة يحبونها"، و"لصوص لكن ظرفاء"، "شاطئ المرح"، "الشياطين في إجازة"، "عندما يغني الحب"، "الأشقياء الثلاثة".

- تزوج من الفنانة الراحلة نادية سيف النصر، وبعد سنوات قليلة، توفيت في حادث مروع في بيروت عام 1974، ما أثر عليه، وأصيب بحالة اكتئاب حادة.

-تزوج من سيدة يونانية تكبره في السن، وقالت شقيقته مريم في آخر لقاء لها عن زوجته: "ده عبيط واتجوز واحدة قد أمه".

-آخر فيلم قدمه هو "القضية رقم 1"، ثم اعتزل الفن نهائيا، وسافر إلى اليونان، بسبب عدم استطاعته التغلب على آلام فقدان زوجته

- في عام 2002، تلقت شقيقته خبر وفاته، قالت عن ذلك: "مراته كلمتني وقالتلي أخوكي مات، جريت سافرت له وحطيت المصحف في التابوت بتاعه، وماقدرتش أفضل موجودة ورجعت مصر".

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