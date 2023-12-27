خاص| أول تعليق من محامي شيرين عبدالوهاب عن مطالبتها بدفع مليون و٥٧٠ ألف دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تبادلت شركة روتانا للصوتيات و المرئيات، والنجمة شيرين عبدالوهاب، إرسال الإنذارات القضائية ، حول العقد الموقع عام 2019، وهو ما أعاد إشعال الصراع، الذي بدأ منذ ما يزيد عن العامين.

الخبير القانوني حسام لطفي "محامي شيرين عبد الوهاب"، علق على ما أعلنته الشركة، عن سريان العقد الموقع عام 2019، في حالة عدم إلتزام الفنانة بسداد مبلغ يصل إلى مليون و570 ألف دولار، قيمة ما تقاضته عند التوقيع.

وقال محامي شيرين: "كلامهم غير صحيح، وتم الرد عليهم بإنذار قضائي، نؤكد به أن المحكمة في حكمها الأخير، أقرت انتهاء العقدين الموقع مع الفنانة، والموقع مع الشركة الأجنبية المنتج المنفذ، وإن التعويض المقضي به، ومجموعه 8 مليون جنيه، عن عدم استكمال تنفيذ العقدين وقد تسلموا التعويض وأبرأوا ذمة الفنانة، وكذلك ذمة شركة لاميير".

وأضاف: "محكمة مستأنف قضت بحكم بات، ولا يجوز طرح القضية على القضاء من جديد".

النجمة شيرين عبد االوهاب، أرسلت إنذار قضائي، إلى شركة روتانا للصوتيات و المرئيات، وطالبت بعدم التعرض لها بالقول أو الفعل، تعرض مادي او قانوني، وان تلتزم بقوة الأمر المقضي به.