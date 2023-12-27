أحمد عيد يكشف سبب غيابه عن المسرح 15 عام- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد عيد عن سبب غيابه عن المسرح لمدة 15 عاما.

وقال "عيد"، خلال لقائه مع برنامج "أراب وود": "مشتغلتش مسرح من 15 سنة فعلشان اشتغل مسرح تاني كانت العملية صعبة بالنسبة لي وأنا موافقتش إني اشتغل كنت قلقان جدا وخايف لأن الوقوف على خشبة المسرح عايز ناس متدربة أوي ومتمرسة أوي".

وأضاف: "لكن قولت أجرب، ولقيت التجربة جميلة جدا والشعب السعودي شعب جميل جدا، الجمهور حبوب أوي بيحسسك إننا قاعدين مع بعض".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن عن عرض مسرحي جديد يقدم ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة، من بطولة النجمين أحمد عيد ودرة.

عرض "عروسة من جهة إلكترونية"، يشارك في بطولته أحمد عيد، ودرة، ومحمد ثروت، وياسر الطوبجي، وبدرية طلبة، ومصطفى البنا، وصلاح الدالي.

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