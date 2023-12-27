إليسا تشارك في حفل "ليلة نجمات العرب" بـ السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة إليسا عن مشاركتها في حفل ليلة رأس السنة في المملكة العربية السعودية، وذلك يوم 31 ديسمبر الجاري.

ونشرت إليسا مقطع فيديو، عبر صفحتها بموقع "x"، وعلقت: "دعونا ننهي هذا العام بشكل جيد، نراكم في 31 ديسمبر في الرياض".

الحفل يحمل عنوان "ليلة نجمات العرب"، ويشارك في الحفل كل من: أصالة وأحلام وأنغام وإليسا ونانسي عجرم وأسماء لمنور.

وكانت إليسا، أحيت مؤخرا حفل غنائي بمهرجان "ميدل بيست - ساوند ستورم" بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

يأتي هذا الحفل ضمن فعاليات "موسم الرياض" وسط مشاركة نخبة من النجوم العالميين لأول مرة منهم مغني الراب ترافيس سكوت والفنان عمرو دياب، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

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