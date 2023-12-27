محمد رمضان يلتقي بـ الأمير تركي بن سلمان (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

التقى الفنان محمد رمضان بالأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز.

ونشر رمضان صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق رمضان على الصورة: "تشرفت بلقاء الحبيب الغالي والصديق العزيز سمو الأمير تركي بن سلمان ربنا يحفظه ويبارك في عائلته الكريمة على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و سمو ولي العهد محمد بن سلمان، ثقة في الله نجاح".

من جهة أخرى، يستعد محمد رمضان للمشاركة في حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامته من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، في كوت ديفوار.

يذكر أن محمد رمضان تعاقد مؤخرًا على بطولة الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" بعد النجاح الكبير للمسلسل ضمن عرضه في موسم دراما رمضان الماضي وأكد أن الجزء الثاني سيتم طرحه بحلول عام 2025.

اقرأ أيضا:

ياسمين صبري وداليا مبارك بنفس الفستان والجمهور يعلق (صور)

في ذكرى وفاة يوسف فخر الدين.. أصُيب بحالة اكتئاب بسبب هذه الفنانة وشقيقته وصفته بأنه "عبيط"