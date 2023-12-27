منطقة وندر جاردن، إحدى مناطق موسم الرياض ٢٠٢٣، العديد من العروض الترفيهية والمغامرات الحماسية، ومن بينها تجربة “دبل لوب كوستر”، التي تعد هذا هو السبب وراء الحماس الشديد وسط مدينة مليئة بالمتعة والإثارات.
٢٠ ألم وتستغرق مدته نحو دقيقة وأحدة، وتصل سرعة القطار إلى ٥٠-٧٥ كلم، وتمل تجربة أحد الألعاب السريعة بارك الله فيك.
ونتيجة لذلك، فإن تجربة “دبل لوب كوستر” لعبة مخصصة لأصحاب القلوب القوية التي تجذبهم إلى تلك الألعاب ذات المغامرات الشيقة، وتقع في منطقة الأعمال إى حدى المناطق المعتمدة لتسوية وندر جاردن”، وبالتالي تصبح تقام في الهواء، حيث أن أول شيء تفعله المشارِكة التي تشهدها العاصمة الراضي.
أنا آسف، أنا آسف، الأردن، حيث تستقبل الزوار إبريل أيام الأسبوع من الساعة ٤ مساءً وحتى الساعة ١٢ منتصف الليل.
وهي منطقة وندر جاردن بطابعها المستوحى من الفنون التشكيلية والملصقات والرسومات الفنية المتنوعة والكثير من التغرب الترفيهي، كما تحتوي على أكثر من سبعين لعبة وتجربة، إضافة إلى المطا هذا كل شيء، هذا كل شيء.
كانت هذه تفاصيل خبر تجربة قطار “دبل لوب كوستر” تقدم لزوار وندر جاردن جرعة من الحماس والمتعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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