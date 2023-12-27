هذا ما قالته وفاء عامر عن محمد ورامي إمام

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية وفاء عامر عن تفاصيل مشاركتها في فيلم "أبو نسب" الذي يعرض حالياً، وهو من بطولة محمد إمام.



وقالت وفاء عامر: " لي الشرف إني اشتغلت في فيلم فيه جمال وحب بالشكل ده".

وتابعت: "محمد إمام بمثابة ابني، ورامي إمام مخرج كبير، وياسمين صبري بعشقها وبحبها، بجانب ماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي والفيلم به الكثير من النجوم، واتشرفت إني اشتغلت في الفيلم ده". وكانت هذه التصريحات عبر برنامج إذاعي مصري .

يذكر أن فيلم "أبو نسب" هو من بطولة الممثل المصري محمد إمام، وماجد الكدواني، وياسمين صبري، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد ثروت، ومحمد لطفي، وعدد آخر من الممثلين، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.