ميرنا وليد - بيروت - كشف المخرج المصري طارق العريان تفاصيل أحدث أعماله "لعب عيال"، والذي يتعاون به مجدداً مع منى زكي وكريم عبد العزيز بعد غياب 15 عاماً منذ آخر أعمالهما "ولاد العم".

وقال طارق العريان إن فيلم "لعب عيال"، ويسلط الضوء على قصة الفتور بين الرجل والمرأة بعد زواج أكثر من 15 عامًا، حيث يناشد العمل الأزواج التضحية وسير الأمور من أجل استمرار الحياة، فهو عمل درامي لايت كوميدي.

يذكر أن فيلم لعب عيال، يجمع كريم عبد العزيز ومنى زكي مرة أخرى، بعد غيابهما عن العمل سويًا لأكثر من 15 سنة، حيث يعتبر آخر عمل جمع بينهما فيلم "أبو علي" الذي عرض عام 2005، وحقق نجاحًا كبيرًا وقته طرحه، ليعودان الثنائي للسينما من جديد بعمل لهما للجمهور الذي تعلق بهما معًا، وكان هذا التصريح عبر برنامج تلفزيوني مصري مع الإعلامي المصري سعيد جميل .

كانت هذه تفاصيل خبر كريم عبد العزيز ومنى زكي يجتمعان سوياً بفيلم جديد بعد 15 عاماً .. وهذا ما قاله طارق العريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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