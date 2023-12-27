بالصورة - محمد رمضان يلتقي بسمو الأمير تركي بن سلمان

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة تجمع لقائه بسمو الأمير تركي بن سلمان وعلق قائلاً :" تشرفت بلقاء الحبيب الغالي والصديق العزيز سمو الأمير تركي بن سلمان ربنا يحفظه و يبارك في عائلته الكريمة على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و سمو ولي العهد محمد بن سلمان"

من جهة أخرى، يستعد الفنان المصري محمد رمضان للمشاركة في حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامته من 13 يناير/ كانون الثاني إلى 11 فبراير/ شباط 2024، في كوت ديفوار.

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