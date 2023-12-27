بالفيديو- جنا عمرو دياب بظهر مكشوف والجمهور يعلق

ميرنا وليد - بيروت - أطلت جنا عمرو دياب على الجمهور بلوك كاجوال مميز من خلال مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الخاص، وظهرت جنا مرتديةً كروب توب باللون الأسود ذات ظهر مكشوف إستعرضت من خلالها الوشوم الموجودة على ظهرها مع سرال جينز واسع ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج خفيف أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وإنهالت التعليقات على المنشور منقسمةً بين مجموعة أشادت بإطلالتها وعبرت عن حبها لها، ومجموعة أخرى علقت بشكل سلبي عن الإطلالة.

وكانت جنا قد أثارت الجدل بين متابعيها بعد نشرها مقطع فيديو في ظهورها الأخير، حيث كشفت عن تواجدها في مصر، تحت عنوان "أنا في بيتي"، وهي تجلس على الأرض في أحد الأماكن العامة، وترتدي ملابس كاجوال، من سروال جينز واسع وتيشيرت باللون الأصفر، مع حذاء رياضي باللون الأبيض.

وإنتقد الجمهور ظهور جنا وهي تجلس على الأرض، وإعتبر البعض أنها تتصرف كالمتسولين، بينما إعتبر البعض الآخر أنها عفوية وتتصرف على طبيعتها.

