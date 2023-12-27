فيلم وش في وش.. يتخطى الـ12 ألفاً بشباك التذاكر أمس

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فيلم وش في وش، بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، أمس الثلاثاء، إيرادات بلغت 12 ألفا و937 جنيهًا، في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

أحداث فيلم "وش في وش"

تدور أحداث فيلم "وش في وش"، في إطار كوميدي داخل شقة زوجين يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة، وتحدث بينهم الكثير من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بينهم.

أبطال فيلم "وش في وش"

يشارك في بطولة فيلم "وش في وش"، مجموعة من النجوم، وهم: الفنان محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

نجوم "وش في وش" يوجهون رسالة للزعيم عادل إمام:

أعرب نجوم فيلم "وش في وش" عن استيائهم من شائعات اعتزال الزعيم عادل إمام وذلك خلال العرض الخاص للفيلم والذي أقيم منذ أسابيع بإحدى السينمات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

أكدوا نجوم الفيلم مكانة الزعيم الفنية والإنسانية، فقالت أنوشكا: "مبقاش كبير من قليل وقصاد عيني لما اشتغلت معاه كان أول واحد بيحضر وبيجي يذاكر شغله ولو عاوز يقول حاجة للمخرج أو لينا فربنا يديله الصحة وطولة العمر ويا جبل ما يهزك ريح".