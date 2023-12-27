فن ومشاهير

موسم الرياض| محمد عبده وعمرو دياب ونجمات العرب في آخر ساعات من 2023

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ياسر رشاد - القاهرة -  

 

 تواصل المملكة العربية حفلاتها الغنائية والتي تختتم بها 2023، الذي امتلأ بليالي غنائية مفعمة بنجوم العرب والعالم. 

عمرو دياب ومحمد عبده و 6 من كبار مطربات الوطن العربي

وفي الليالي الأخيرة لحفلات السعودية ينضم نجوم العرب لاستقبال العام الجديد بليالي استثنائية بداية من الهضبة عمرو دياب الذي يلتقي بجمهوره غدا ضمن فعاليات موسم الرياض بالتزامن مع اطلاق البومه الجديد مكانك. 

 

 

 

يليه ليلتان استثنائي لفنان العرب محمد عبده احتفالا باليوبيل الماسي له، تضم الليلة الاولى أشهر الاغاني الكلاسيكية له والثانية أبرز الاغاني الشعبية الفلكلورية التي بدأ بها تاريخه. 

 

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اما في 31 ومع الساعات الأخيرة في 2023 تنطلق ليلة نجمات العرب مع 6 اصوات طربية من سوريا والإمارات ومصر والمغرب، وهن “أنغام، أحلام، أصالة، أسما لمنور، نانسي عجرم، إليسا”.

 

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فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة 

 تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

 

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في والفن والغناء والمصارعة، منهم: “، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”. 

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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