خطفت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني الأنظار بتجهيزات حفل عيد الميلاد الفخم الذي أعدته للاحتفال بيوم ميلاد ابنتها سكرة الثالث، حيث حولت مكان الاحتفال إلى قلعة من قلاع ديزني مع إضفاء لمسات ساحرة على كل التفاصيل.

استعانت سارة الودعاني بمتخصصين لإقامة حفلات أعياد الميلاد في أكثر من مجال، حيث أضفت طابعاً فخماً على الاحتفال بالطفلة البالغة من العمر 3 سنوات، بلمسة ساحرة من اللون الوردي التي أحالت المكان إلى قطعة من الحلوى.

سارة الودعاني أيضاً صنعت لابنتها قلعة كاملة من قلاع ديزني بشكل محترف، وأطلقت عليه اسم قلعة سكرة، فضلاً عن الديكورات والتجهيزات الفاخرة التي استعانت بها لتشكيل الحلوى والكعكات المتنوعة.

@kidsmem1 بس راضيتها بفساتين سكره من علي اكسبرس كانت هذه تفاصيل خبر على طريقة أميرات ديزني: شاهد عيد ميلاد فخم لابنة سارة الودعاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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