شكرا لقرائتكم خبر عن سهرة غنائية مع أحمد سعد فى ليلة رأس السنة بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم أحمد سعد سهرة غنائية يوم الأحد المقبل 31 من ديسمبر الجاري في لبنان، ضمن حفلات النجوم للاحتفال برأس السنة الميلادية .



أحمد سعد

يذكرأن أحمد سعد طرح مؤخرا أغنية "كله فالصو" التي يشارك فيها برفقة النجم بهاء سلطان، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" بطولة النجمة إسعاد يونس، والذي من المقرر طرحه في السينمات المختلفة 4 يناير المقبل، وهي من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وكان سعد قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "غصن الزيتون" لدعم الأهالي في فلسطين، من كلمات حسام طنطاوى، ألحان محمدى، ناى أحمد خيرى.

كما شارك منذ أيام صورة له تجمعه بالنجم العالمي جونى ديب عبر حسابه على "انستجرام"، وعلق عليها مازحا: "نورت بيت أخوك يا حبيبى".