شكرا لقرائتكم خبر عن نور النبوى يشارك في مسلسل "إمبراطورية ميم" مع والده رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الشاب نور النبوى في بطولة مسلسل "امبراطورية ميم" بطولة والده خالد النبوى المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج اروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، حيث من المقرر أن يقدم نور دوراً محورياً في العمل، ويعد المسلسل العمل الثانى مع والده خالد البنوى، بعدما قدما سوياً مسلسل "راجعين يا هوى ".

وينتظر نور النبوى، عرض فيلم "الحريفة" المقرر عرضه في السينمات يوم 4 يناير المقبل، ويشارك في بطولته كلا من كزبرة وخالد الذهبى نجل الفنانة اصالة.

الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له.

وقدم خالد النبوى فى شهر رمضان الماضى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية.