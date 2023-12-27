رواد مواقع التواصل يطالبون صناع “الكبير أوي” باستبعاد بيومي فؤاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ما زال الجمهور المصري غاضبا على الفنان بيومي فؤاد، فقد تجدد الغضب بعد انتشار فيديو لبيومي فؤاد، وهو يقوم بإجراءات الحصول علي جنسية أخري غير الجنسية المصرية.

وعندما انتشرت أخبار عن بدء تصوير الجزء الثامن من مسلسل “الكبير أوي”، ترددت أنباء عن عدم مشاركة محمد سلام في المسلسل، إلا أن صناع المسلسل أكدوا مشاركة سلام، فطالبهم الجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي باستبعاد بيومي فؤاد من المسلسل عقابا له على موقفه المتخاذل مما يحدث في غزة.

وكان بيومي قد اضطر لإغلاق صفحته بسبب التعليقات الغاضبة وانتقادات الجمهور له على خلفية حديثه في نهاية عرض مسرحية “زواج اصطناعي”، التي عرضت في موسم الرياض وانتقاده لموقف الفنان محمد سلام بعد اعتذاره عن المسرحية، احتراما للمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بيومي فؤاد بعد انتهاء عرض مسرحية زواج اصطناعي باكيًا: أنا وكل زملائي دول احنا بنحبكم وهنفضل طول عمرنا نحترمكم.. كتر خيركم.. إحنا بنتعب وبنقدم فن مش عشان نيجي نضحك.. لو الموضوع كدة يبقى فيه فنانين من أيام نجيب الريحاني لغاية محمد أنور المفروض ينتحروا.. تحياتي لحضراتكم أنا آسف.

وأضاف بيومي فؤاد: “احنا اتظلمنا والله واتهنا وإحنا جايين نقدم فن.. أقسم بالله احنا مش بتوع فلوس.. والله العظيم لو العرض ده اتعمل بدون أجر لمدة 15 يوم كمان هيبقى لينا شرف وفرحانين جدًا.. وسيادة المستشار يعلم ده”.

كما وجه بيومي فؤاد في كلمته خلال تحية الجمهور في نهاية عرض مسرحية زواج اصطناعي، رسالة إلى الفنان محمد سلام عقب اعتذاره عن تقديم المسرحية قائلًا: “من حقك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك تغلط في فنك”.