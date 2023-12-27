أصيل هميم تعلن خطوبتها رسمياً: “إن شاء الله الفأل للجميع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حسمت الفنانة العراقية أصيل هميم الجدل حول شائعة خطوبتها، وأكدت أنها صحيحة وتعيش اليوم قصة حب جديدة.

وقالت أصيل في رسالة صوتية عبر برنامج “ET بالعربي”: “فعلاً خبر خطوبتي كان صحيح وكان الاحتفال في بغداد واقتصر على الأهل وإن شاء الله الفرحة الكبيرة ستكون مع جميع المحبين والغاليين على قلبي”. وأضافت: “لم نحدد حفل الزفاف بعد، ويمكن يكون بعد فترة طويلة وإن شاء الله ربنا يكتب لي وللجميع الخير والسعادة وراحة البال”.

وشكرت أصيل الجميع على محبتهم لها إذ قالت: “فرحانة جداً وأشكر الجميع إنهم فرحولي وإن شاء الله الفأل للجميع”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الخبر السعيد، وأشادوا برقّة الفنانة العراقية وطريقتها العفوية في الإعلان عن خطوبتها، متمنّين لها المزيد من السعادة والحب في حياتها الشخصية.

يُذكر أن أصيل هميم تشارك الفنانَين بلقيس ودحوم الطلاسي في إحياء حفل رأس السنة 2024 في القاهرة.