توقعات بارتباط هنا الزاهد ودينا الشربيني في 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثناء استضافتها في برنامج “مصر جديدة” الذي تقدّمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc، قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، أن توقعات السنة الجديدة بناءً على حركة الكواكب تشير إلى أن هنا الزاهد ستكون لها بداية جديدة في عام 2024، وربما ترتبط عاطفياً.

وأوضحت أن أحمد فهمي في العام الجديد، مؤشراته الفلكية تختلف كلياً عن التي لهنا الزاهد، وتقول إنه بات في نهاية مرحلة ما، وقدّمت له النصيحة بأن يهدأ، ولا يتسرّع في اتخاذ أي قرار.

وقالت خبيرة الأبراج إن الفنانة دينا الشربيني حظها في العام الجديد سيكون كبيراً، ومن المتوقع أن يكون لها ارتباط جديد على المستوى العاطفي، وعلى المستوى الفني أكدت أنها سوف ترتقي الى مستوى أعلى.

وأضافت عبير أن الفنانة شيرين عبد الوهاب من الممكن أن تبدأ علاقة عاطفية جديدة، وأنها ستكون بعيدة عن حسام حبيب، مؤكدةً أنها أشارت إلى فراقهما في بداية العام 2023، وقالت مازحة: “كفاية بقى حسام حبيب”.

وأكدت عبير فؤاد أن الفنانة أنغام لها أيضاً في 2024 بداية جديدة وقد ترتبط عاطفياً.