محمد حماقي يشوّق الجمهور لحفله في ختام السوبر المصري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد حماقي عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” بوستر حفله المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والذي يحييه في ختام بطولة كأس السوبر المصري، المُقامة حالياً في الإمارات.

وعلّق حماقي على بوستر الحفل قائلاً: “ميعادنا في أبو ظبي يوم ٢٨ ديسمبر هكون معاكم في حفل ختام كأس السوبر المصري”.

يُذكر أن محمد حماقي وجّه خلال حضوره مؤتمر xp music الذي أُقيم في الرياض، نصيحة الى الفنانين الشباب الراغبين في دخول مجال الفن، بضرورة تكوين شخصية مستقلة. إذ قال: “إوعى أبداً تكون سوبر ماركت، متحاولش تقدم كل شيء جواك وميكونش ليهم علاقة ببعض، الفنان براند لوحده، مش النهاردة السوق عايز نوع معين فنغنيه وبكرة السوق عايز نوع تاني فنغير، المغني عنده شخصية”.

أما عن الفارق في طرح الألبومات الغنائية بين بداية مشواره الفني واليوم من وجهة نظره، فقال محمد حماقي إنه قديماً كان يعقد جلسات عمل مع الشعراء والملحنين والموزّعين، ومن ثم تتم طباعة الألبوم على “سي دي” أو شرائط، مضيفاً: “كان فيه حاجة بنعملها اسمها كلاس ماستر عشان الشرائط، وبعدين بنتبلغ بالميعاد اللي هينزل فيه الألبوم وبنبلغ بيه كل محلات الكاسيت”.