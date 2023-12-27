“بدون مقابل”.. هاني رمزي يتعاقد رسمياً على بطولة مسلسل جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم هاني رمزي تعاقده رسمياً على مسلسل “بدون مقابل”، والذي يتعاون فيه مع المخرج جمال عبد الحميد، ويعود به إلى دراما رمضان بعد غياب ثلاث سنوات منذ تقديمه مسلسل “العائدون” قبل عامين.

ويبتعد هاني رمزي في المسلسل عن الكوميديا استمراراً للخط الذي يسير عليه منذ مشاركته في مسلسل “العائدون” والذي قدّم خلاله دور ضابط في المخابرات المصرية.

ويعقد هاني رمزي حالياً جلسات تحضير للمسلسل استعداداً للبدء بتصويره، وهو يرصد عدداً من التضحيات التي قدّمها العديد من الشخصيات فداءً للوطن، وتشاركه في البطولة الفنانة داليا البحيري.

الجدير ذكره أن مسلسل “العائدون” الذي شارك به هاني رمزي منذ عامين من بطولة أمير كرارة وأمينة خليل وعدد من النجوم، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه حول الكشف عن مؤامرات تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي لتلك المؤامرات.