غادة عبد الرازق توقف تصوير مسلسلها فجأة.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طلبت النجمة المصرية غادة عبد الرازق إجازة عمل من مخرج مسلسلها الرمضاني الجديد “صيد العقارب” لتمضية عطلة “الكريسماس” مع أسرتها.

وسافرت غادة إلى باريس بصحبة ابنتها روتانا وحفيدتيها جويرية وخديجة، بمناسبة احتفالات الكريسماس، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو وصوراً ظهرت فيها مع ابنتها وحفيدتيها وهنّ يتناولن العشاء داخل أحد المطاعم، ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً من متابعي الفنانة وانهالت عليها التعليقات الإيجابية.

وكانت غادة عبد الرازق قد أعلنت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” انطلاق تصوير أول مشاهد مسلسل “صيد العقارب”، استعداداً لعرضه في موسم دراما رمضان 2024.

ونشرت غادة صوراً من كواليس بدء التصوير وعلّقت عليها بالقول: “بسم الله الرحمن الرحيم، توكّلنا عليك يا الله يا كريم”.

وانضمت غادة إلى المسلسل بعد الإعلان عن مشاركتها في دراما رمضان من خلاله، وذلك بعد تأكيدها أنها لن تخوض السباق الدرامي لعدم توافر نص يمكن أن تقدّمه، مشترطةً أن يكون العمل الذي ستشارك به في موسم رمضان مكوّناً من 15 حلقة فقط.

مسلسل “صيد العقارب” مكوّن من 15 حلقة، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن، ويشارك غادة عبد الرازق في بطولته الفنانون: رياض الخولي، محمد علاء جامايكا، سيمون، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، أحمد ماهر، ميار الغيطي، سامية عاطف، مجدي بدر، وأحمد ماجد… وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.