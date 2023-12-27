بعد انقطاع سنوات..مكسيم خليل وكاريس بشار معاً من جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد انقطاع لأكثر من 5 سنوات عن العمل معاً في عمل عربي مشترك، يستعد النجمان السوريان مكسيم خليل وكاريس بشار للمشاركة في عمل درامي جديد.

وكشف مكسيم خليل عن بدء تصوير العمل، وأنه يحمل عنوان “المعبر”، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى، بل اكتفى بنشر صورة الكلاكيت الذي يحمل اسم المسلسل السوري والمخرج يزن هشام شربتجي.

ويشارك مكسيم وكاريس في المسلسل عدد كبير من النجوم، بينهم: عباس النوري وأنس طيارة ولين غرة وجرجس جبارة…، وهو من تأليف حمزة اللحام.

ومن المتوقع أن يتم تصوير كل أحداث المسلسل في لبنان، وهو فكرة مؤيد النابلسي، وإنتاج شركة “فالكون فيلم”، كما أنه اجتماعي أكشن، ويتألف من 15 حلقة فقط.

يُذكر أن آخر عمل فني جمع كاريس بشار ومكسيم خليل، مسلسل “كوما” الذي عُرض عام 2018، وهو من إخراج زهير قنوع وتأليف جيهان الجندي.