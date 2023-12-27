"العميل صفر" يتراجع إلى المركز الخامس..إليكم ما حققه يوم أمس

ميرنا وليد - بيروت - يستمر فيلم "العميل صفر" الذي يقوم ببطولته الممثل أكرم حسني بتحقيق نجاح في دور العرض، إلا أنه يستمر في الركز الخامس بعد تحقيقه إيرادات بقيمة 14 ألف و470 جنيه يوم امس.



تدور قصة الفيلم في اطار كوميدي من خلال شخصية صفر عبد اللطيف الذي يقوم بدوره أكرم حسني، وهو عاشق لمغامرات جيمس بوند ويحلم ان يكون مثله. يقود العميل صفر عدّة مغامرات فاشلة بصحبة أصدقائه، الأمر الذي يضعه في العديد من الأزمات والمواقف الصعبة.

يشارك في العميل صفر الممثلون أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، منذر رياحنة، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، فيدرا، أوتاكا، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبد الله، إخراج كريم العدل.