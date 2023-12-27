فيلم "كارت شحن" وحيد في قائمة الأعلى إيرادات في قاعات السينما في المملكة العربية السعودية

ميرنا وليد - بيروت - تمكن فيلم كارت شحن، بطولة الممثل المصري بيومي فؤاد من تحقيق عدد كبير من الإيرادات في المملكة العربية السعودية .

ويتناول الفيلم قصة "شريف" الموظف من الطبقة المتوسطة، والذي يعيش حياة بسيطة رفقة عائلته الصغيرة، حتى يظهر له رجل غامض يستغله ماديًّا من خلال التكنولوجيا الرقمية، ويتسبب له في العديد من المواقف غير المتوقعة.

الفيلم من بطولة الممثل المصري بيومي فؤاد و الممثل محمد ثروت وهالة فاخر وعمرو رمزي و إسماعيل فرغلي وسامي مغاوري، ومن إخراج شادي علي، ومن تأليف محمود صابر.

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