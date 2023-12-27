ميرنا وليد - بيروت - شوّق الفنان المصري أحمد سعد محبيه لأغنيته الجديدة من فيلم محمد إمام "أبو نسب".

ونشر سعد في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي منذ دقائق بوستر الفيلم وعليه صورته هو يشير إلى العريسين بطلي الفيلم وياسمين صبري ويبدو حلفهما الممثل المصري ماجد الكدواني وهو يصوّب مسدساً إلى رأس العريس، وأرفقه بتعليق: استنوا أغنية " كده لاء " من فيلم أبو نسب بكرة الساعة ٦ على كل المنصات الموسيقية وقناة يوتيوب".

ويدور فيلم "أبو نسب" في إطار كوميدي حول شخصية علي- دكتور أطفال- غريب الأطوار ويستعد للزواج من حبيبته داليا.

تأخذ الأجواء السعيدة منعطف شديد الخطورة بعد خروج والد داليا المجرم داوود من السجن في ذات يوم زفافهما. فيجدعلي نفسه في قلب سلسلة من احداث الانتقام المضحكة بين عصابة حماه وعصابات اخرى ويؤدي ذلك إلى افساد حفل الزواج وشهر العسل المرتقب.

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد يطرح أغنيته "كدة لأ" من فيلم أبو نسب في هذا الموعد-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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