أحمد سعد يحيي حفل ليلة رأس السنة في لبنان (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر الجاري بأحد الفنادق في لبنان.

ونشر "سعد" بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلق: "حفل رأس السنة في لبنان يوم 31 ديسمبر في فندق هيلتون بيروت".

وطرح الفنان أحمد سعد برومو أغنية "كله فالصو"، التي يشاركه في غنائها الفنان بهاء سلطان، وهي من فيلم "عصابة عظيمة".

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الفنان كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب تقوم والدته إسعاد يونس بالتعاون معًا لاسترداد حقه من خلال تشكيل عصابي، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

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