عرض فيلم "تسليم أهالي" على نتفليكس في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت منصة "نتفليكس" عرض فيلم "تسليم أهالي"، بطولة دنيا سمير غانم للمشتركين في إطار احتفال المنصة بـ"الكريسماس".

ومن المقرر طرح فيلم "تسليم أهالي" في 29 ديسمبر الحالي تزامنا مع احتفالات الكريسماس .

فيلم "تسليم أهالي"، بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، دلال عبد العزيز، نبيل الحلفاوي، بيومي فؤاد، عبدالله مشرف، إخراج خالد الحلفاوي.

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