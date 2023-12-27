خاص| كيف أشعلت سوني نزاع الـ 37 مليون جنيه شيرين عبدالوهاب وروتانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

على غير المتوقع، اشتعل الصراع بين النجمة شيرين عبدالوهاب، وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وزادت سخونته مع تبادل الطرفين إرسال الإنذارات القضائية.

وعن تجدد النزاع وأسبابه، توجه "الخليج 365" بالسؤال إلى مصادر مقربة من الطرفين.

مصدر في شركة روتانا ، أجاب: "الصلح كان قائم على حسن النوايا، مع إستمرار التعاون، وعلى هذا الأساس، تم تسليم الصيغة التنفيذية من الحكم الصادر لصالح الشركة، في مقابل تسلم الـ 8 مليون جنيه، وهي قيمة التعويض، عن عدم الالتزام بالعقد، وليس فسخه إطلاقا، علما أنه كان البحث عن حلول وسط لسبل التعاون متاحة بقوة".

وتابع: "فوجئنا بأنباء تعاقد الفنانة مع شركة أخرى، للتعاون معها، وهو ما يخالف أساس العقد الموقع مع روتانا عام 2019، والذي مازال ساريا".

وعن نص العقد محل الخلاف، أجاب: "العقد الموقع في مايو 2019، نص على تقديم الفنانة، ألبومين من إنتاج روتانا،، على أن يضم الألبوم 10 أغاني، وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة"

وتابع: "التوقيع بين الفنانة والشركة، تم على عقدين، الأول عن الأداء الصوتي، وقيمته 10 مليون جنيه والثاني على تنفيذ الإنتاج بالألبومات، ووصلت قيمة عقد التنفيذ إلى 26 مليون جنيه".

وأوضح: "الفنانة شيرين عبدالوهاب، تقاضت 10 مليون جنيه، تحت الحساب من عقد تنفيذ الإنتاج، وهنا يبقى السؤال في حالة فسخ أو عدم إكمال العقد، لماذا لا ترد المبالغ التي تقاضتها".

وعن موقف النجمة شيرين عبدالوهاب، وحقيقة توقيعها مع شركة أخرى، أجاب مصدر مقرب منها، وقال: "بالفعل هناك مفاوضات تمت مؤخرا مع شركة سوني، ولكن لم تصل بعد إلى مرحلة التوقيع، وإن كان هذا حقا لها، بموجب حكم قضائي شملت بنوده فسخ تعاقدها مع روتانا".

شيرين عبد الوهاب، كانت قد أعلنت في 19 ديسمبر الحالي، نهاية العلاقة بينها وبين شركة "روتانا"، في بيان لها، وجاء به: "تعلن الفنانة شيرين عبدالوهاب أن محاميها الدكتور حسام لطفي طوى صفحة الخلافات بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات باتفاق ودي قوامه احترام الحقوق حيث تعتز على صعيد شخصي - بصلة صداقة ابنة بأبيها تجمعها بالأستاذ سالم الهندي ".

وأكدت أنها تعكف حاليا على انتقاء كلمات وألحان متميزة لتسعد جمهورها بها وتؤكد على أن انتهاء علاقتها العقدية بشركة روتانا بحكم قضائي، لن يمنعها من الاستمرار في التعاون معها في المستقبل باعتبارها شركة متفردة في مجالها من كل الوجوه ".

وجاء بيان النجمة شيرين عبد الوهاب، بعد 7 شهور من حديث سالم الهندي "المدير التنفيذي في روتانا"، عن التصالح الذي تم مع الفنانة، بعد نزاع قضائي دام عامين، وصدر حكم التعويض لصالح الشركة.

سالم الهندي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، قال: "وصلنا لحلول وسط، وشيرين عبدالوهاب مطربة لها ألبومات كبيرة مع روتانا، شركة روتانا هي بيتها وبيت الفن العربي، وخسارة يحصل شيء كده، يسعدنا ويشرفنا تكون معانا، يشرفنا إننا نخدم هؤلاء الفنانين، وشيرين بالذات عندها خامة كبيرة، وجماهيرية ساحقة، حرام تكون لوحدها".

النجمة شيرين عبدالوهاب، وجهت إنذار قضائي عبر محاميها الخبير القانوني حسام لطفي، إلى الشركة حصلت عليه "الخليج 365"، وجاء به : "نمى إلى علم الفنانة إن الشركة المنذر إليها تروج بغير حق، بعد أن تسلمت المبلغ المقضي به في الحكم الصادر في الدعوى 1835 لسنة 2022 محكمة القاهرة الاقتصادية، المستأنف رقم 601، بان العلاقة العقدية فيما بينها وبين السيدة الفنانة المنذرة، مازالت مستمرة، متجاهلة انها قبضت المبلغ المقضي به، وفقا لمنطوق الحكم، وأقرت ببراءة ذمة الفنانة المنذرة، بل وببراءة ذمة الشركة الأجنبية المنتج المنفذ، وتجاهلت إنذارين قضائيين، تسلمتهم من الفنانة".

وتابعت ،:" ما ورد في الحكم الإستئنافي، بأن العقدين المبرمين، فيما بين الفنانة المنذرة، والشركة المنذر إليها ، والشركة الأجنبية المنتج المنفذ، قد أنتهيا بالفعل، في 8 يناير سنة 2023".

شيرين، طالبت في إنذارها الشركة المنذر إليها "روتانا"، بعدم التعرض لها بالقول أو الفعل، تعرض مادي او قانوني، وان تلتزم بقوة الأمر المقضي به".