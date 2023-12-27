أشرف عبد الباقي ينشر صورة تجمعه مع كريم عبد العزيز.. وهكذا علق

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان أشرف عبد الباقي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور له مع الفنان كريم عبد العزيز.

ونشر أشرف، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "‎لما كريم محمود عبد العزيز كلمني فيديو كول.. أنا وكريم عبد العزيز".

على جانب آخر، يشارك أشرف عبد الباقي في مسلسل "جولة أخيرة" وتدور أحداثه حول شخصية يحيى "أحمد السقا"، إذ يعمل طبيبًا ويعيش حياة مزدوجة بهوية سرية كملاكم حقيقي ولكن يكتشف يحيى إصابته بمرض الزهايمر قبل مشاركته في بطولة MMA، ولكنه يواصل السعي لتحقيق حلمه والفوز بالبطولة وتكوين ذكريات جميلة مع ابنته.

مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وسيعرض يوم 25 يناير المقبل، ويخوض بطولته أحمد السقا وأشرف عبد الباقي وأسماء أبو اليزيد وعلي صبحي ورشدي الشامي وحنان يوسف، ومن إخراج مريم الأحمدي.