شارموفرز يطرح أغنية "هل؟" لتسليط الضوء على معاناة أهل غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح فريق شارموفرز، اليوم الأربعاء، أغنية جديدة بعنوان "هل ؟" دعما للقضية الفلسطينية، وذلك عبر قناتهم الرسمية على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات محمد الشافعي، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان.

وقرر فريق "شارموفرز" طرح أغنية "هل ؟" لتسليط الضوء على الكوارث الانسانية التي تحدث على الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له أهالي قطاع غزة على يد جيش الاحتلال، وتضامنا من الفريق، وتعبيرا عن حزنهم، في ظل استمرار الحرب، وبوتيرة قوية تحصد معها أرواح مئات الفلسطينيين يوميا.

وتقول كلمات أغنية "هل ؟":

هل فيه طريقة.. للرجوع للحياة؟

بعد الحقيقة.. وبعد اللي شوفناه

بعد انعدام الانسانية.. والرجوع للجاهلية

والمشاهد المأساوية .. وكل اللي عيشناه

هل فيه طريقة .. نبتسم ونعيش

والناس هناك .. يومهم ميعديش

مع اننا نفس القضية .. وكلنا نفس الضحية

الفرق بينا خطوتين .. يعني المسافة ، مفيش

بعد استماع .. صوت الاهات

ع التليفونات .. رؤيا الوشوش المقهورين

جوه الشاشات

بعد ما عرفنا آلام .. وعيونا بطلت تنام

وحضرنا قَتل الأُمنيات

وشوفنا ناس بِقلوب حجر .. عُمي النَظر

إخترعوا أسباب للسكات

ميهمهومش لا صوت صريخ.. ولا صوت عِياط

ويهمهم صوت ضحكهم ، وقت الحداد

هل فيه طريقة .. للرجوع للحياة

بعد سمع بُكا البنات ع الأمهات

وجع الأم وحزنها .. خوفها وكسرة قلبها

قلة حيلتها وضعفها .. واملها تحصل معجزات

هل فيه طريقة .. نبتسم ونعيش

والناس هناك .. يومهم ميعديش

مع اننا نفس القضية .. وكلنا نفس الضحية

والفرق بينا خطوتين .. يعني المسافة مفيش

بس احنا برضه مؤمنين بالله .. مين يهزم اللي ربه واقف معاه

هنشوف على وشوشهم ف يوم .. نفس الألم نفس الوجع والكسرة

والخوف والهموم .. والفرق بينا اننا

مِسلمين لـ ربنا .. ووعده لينا إننا هنقوم.