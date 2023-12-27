أحمد سعد يعلن موعد طرح أغنية "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان أحمد سعد، موعد طرح أغنية "كده لأ" من الفيلم السينمائي الجديد "أبو نسب".

ونشر سعد، بوستر الأغنية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "استنوا أغنية (كده لأ) من فيلم أبو نسب بكرة الساعة ٦ على كل المنصات الموسيقية وقناة يوتيوب".

وطرح فيلم "أبو نسب" بدور العرض السينمائي يوم 21 ديسمبر الجاري.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول طبيب يدخل في صراعات بسبب أزمة نسب.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

View this post on Instagram https://www.instagram.com/p/C1XMQrQMo7w/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

اقرأ أيضا:

خاص| كيف أشعلت سوني نزاع الـ 37 مليون جنيه شيرين عبدالوهاب وروتانا

في ذكرى وفاة يوسف فخر الدين.. أصُيب بحالة اكتئاب بسبب هذه الفنانة وشقيقته وصفته بأنه "عبيط"