تركي آل الشيخ يعلن مد عرض مسرحية "السندباد" لـ 29 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مد عرض مسرحية "السندباد" للنجم كريم عبد العزيز حتى يوم 29 ديسمبر الجاري.

ونشر آل الشيخ، بوستر المسرحية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "نظرا للإقبال الكبير وطلب الجمهور لمسرحية السندباد الكوميدية ونجاحها.. تم تمديد العروض حتى ٢٩ ديسمبر للنجم العربي الكبير كريم عبد العزيز".

بدأ عرض مسرحية "السندباد" التي تمثل أول مشاركة لكريم عبد العزيز في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم 18 ديسمبر الجاري وكان مقررا حتى يوم 28 من نفس الشهر في عرض متواصل، على مسرح محمد العلى.

مسرحية "السندباد" بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، شيماء سيف، مصطفى خاطر، وتدور أحداثها في اطار كوميدي، وتحكي قصة حياة السندباد بشكل يتم تقديمه للمرة الأولى على خشبة المسرح.

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